統一獅第2場隊內熱身賽 胡金龍敲2支安打

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中華職棒統一獅隊第2場隊內熱身賽登場，受到矚目的胡金龍（圖）連2場擔任第1棒，上一場3打數沒安打，4日則從江辰晏及潘威倫手中各敲出1支安打。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年3月4日

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（中央社記者楊啟芳台北4日電）中職統一獅隊今天在台南棒球場進行第2場隊內賽，先發投手由施子謙對上江辰晏，受到矚目的胡金龍敲出2支安打，教頭林岳平則點名施冠宇狀況不錯，比較早進入比賽狀態。

獅隊今天分紅白兩隊進行8局賽事，紅隊由施子謙先發，白隊則是左投江辰晏。在打線安排方面，紅隊先發1到9棒皆在4局下退場；白隊包括施冠宇、郭阜林、謝修銓、邱智呈、羅暐捷及李丞齡都打滿全場。

獅隊總教練林岳平表示，接下來3月8日起開始的6場自辦熱身賽，同樣會以輪替的方式安排打線，主要是希望所有隊員在3月19日官辦熱身賽開打前調整到位。

本季轉戰獅隊的胡金龍，2場隊內賽都擔任第1棒，上一場3打數沒有安打，今天從江辰晏及潘威倫手中各敲出1支安打。胡金龍表示，「因為很久沒有實戰了，昨天是比較積極去打，找出棒的感覺，今天就比較照自己的節奏去發揮，現在先把當初的感覺跟節奏找回來。」

除了胡金龍之外，林岳平點名捕手林岱安、一壘手施冠宇跟游擊手謝修銓這2場隊內賽都打得不錯，其中施冠宇打出去的力道、遠度以及跟球的節奏，是較早進入比賽狀態的選手。施冠宇表示，「這幾年育辰教練有跟我講打擊上的細節，像是身體上的運用與保持，今年特別有感。」

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投手方面，施子謙先發2局、投35球，送出1次三振，沒被敲出安打，只對林子偉投出2次保送，最快球速142公里。

施子謙表示，「因為是第一次實戰，就是找到自己好的感覺、好的節奏，享受在當下投球的感覺，盡量不要保送面對打者，現階段就試自己的球種。」接下來施子謙將在9日對中信兄弟的自辦熱身賽先發，林岳平透過這場比賽觀察施子謙對戰的情況，評估是否有機會搶進開季先發輪值。（編輯：陳政偉）1110304