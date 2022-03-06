陳堃益致勝安 三民睽違16年闖木棒聯賽冠軍戰

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110學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強三民高中展現韌性，6日終場以5比2擊敗大溪高中，睽違16年再闖冠軍戰，7日將與挑戰4連霸的平鎮高中交手。中央社記者謝靜雯攝 111年3月6日

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（中央社記者謝靜雯嘉義6日電）高中木棒聯賽4強三民高中展現韌性，今天靠著洪敏暘後援穩守，陳堃益致勝二壘打，終場以5比2擊敗大溪高中，睽違16年再闖冠軍戰，明天與挑戰4連霸的平鎮高中交手，放手一搏。

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強三民高中與大溪高中交手，三民高中首局靠著保送、失誤、暴投先馳得點，大溪7局上反攻，靠著保送、接連3支安打攻下2分、超前比數。

三民7局下再起攻勢，林廷之率先敲出安打，再靠著鄭昭誠、蔡承融接連安打扳平比數，陳堃益致勝二壘打，一棒送回2分、要回領先，郭俊麟再補上二壘打，替球隊多添1分保險分。

三民先發投手周彥農總計用69球投6局，僅被敲出4支安打，投出4次三振、無失分，表現亮眼，吳勝煒中繼投0.1局被敲1支安打、投出1次保送、失掉2分責失分，洪敏暘後援穩住陣腳，投2.2局無失分、拿下勝投。

三民高中團隊敲出8支安打，9棒林廷之單場3安。總教練張榮勳表示，林廷之是北部南下打球的小孩，有鼓勵林廷之，會到三民就是為了舞台，要好好表現才不枉費特別跑到南部打球。

張榮勳透露，原本去年底黑豹旗青棒賽就要報名讓林廷之出賽，因為出差錯所以錯過機會，林廷之難過好一陣子，此次木棒聯拿出好表現，「他的腳程很快，內野手稍微有遲疑，他就有可能上壘」。

三民高中繼94學年度後、睽違16年再度闖進木棒聯賽冠軍戰，94學年度當年拿下亞軍，因為陣中球員尚具學生身分就與美職簽約、違反學生聯盟規章，亞軍被沒收，張榮勳表示，後來學校以不知情為由提出申訴，名次有還給三民，總教練被禁賽。

三民上屆拿下季軍，此次再闖冠軍戰，張榮勳表示，感謝這4個階段與三民對戰過的隊伍，因為有他們、球員們一點一點累積經驗，才可以打到冠軍戰，也謝謝球員鍥而不捨，知道今年機會很大，練習調整都很努力。

明天冠軍戰將與平鎮高中交手，張榮勳表示：「放手一搏，我們壓力不會很大，小朋友放輕鬆打，希望明天跟平鎮打出好的比賽。」（編輯：管中維）1110306