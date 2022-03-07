烏克蘭前ATP選手加入後備軍 喬科維奇伸援手

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（中央社貝爾格勒7日綜合外電報導）眼看俄羅斯入侵烏克蘭，讓烏國前職業網球好手斯塔科夫斯基決定加入該國的後備軍，目前世界排名第2的喬科維奇對此表示，將給予經濟上及任何斯塔科夫斯基需要的幫助。

生涯曾拿過4座世界職業網球協會（ATP）冠軍的斯塔科夫斯基（Sergiy Stakhovsky），曾於2013年在大滿貫賽溫布頓網球錦標賽次輪的賽事，驚喜擊敗前球王費德瑞（Roger Federer）。斯塔科夫斯基過去沒有從軍的經驗，但仍在上個月加入烏克蘭後備軍的行列。

36歲的斯塔科夫斯基已從職業網壇退休，他在Instagram發了一張他與塞爾維亞的喬科維奇（Novak Djokovic）用WhatsApp對話的截圖。從兩人的對話可以看見，喬科維奇詢問了斯塔科夫斯基的近況，並盼事態能平靜下來。

在給斯塔科夫斯基的訊息中，喬科維奇說：「請讓我知道，該把協助送到哪裡會比較好…經濟上的幫助或任何其他需要都可以。」

斯塔科夫斯基在Instagram上發文，對喬科維奇的支持表達感激。

俄羅斯自稱在烏克蘭的作為是「特殊軍事行動」，目的不是為了侵占烏國領土，而是要摧毀烏克蘭的軍事力量，並捉拿俄國所謂具危險性的民族主義分子。

另外，還有兩位前世界重量級拳王維塔利．克里契科（Vitali Klitschko）和瓦拉基米爾．克里契科（Wladimir Klitschko）兄弟檔等烏克蘭運動員，也都拿起武器保衛自己的國家。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110307