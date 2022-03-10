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喬科維奇1/58

喬科維奇受限疫苗規定 無緣印地安泉、邁阿密大師賽

2022/3/10 11:35（3/10 11:42 更新）
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喬科維奇10日證實，受限於美國政府對COVID-19的旅行規定，他已決定不參加在印地安泉和邁阿密舉行的ATP大師賽。（圖取自twitter.com/usopen）
喬科維奇10日證實，受限於美國政府對COVID-19的旅行規定，他已決定不參加在印地安泉和邁阿密舉行的ATP大師賽。（圖取自twitter.com/usopen）
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（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天證實，受限於美國政府對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的旅行規定，他已決定不參加在印地安泉和邁阿密舉行的ATP大師賽。

未接種疫苗的喬科維奇推文指出，美國要求外國人入境前必須注射疫苗，這項防疫規定迫使他退賽。

喬科維奇表示：「美國疾病管制暨預防中心（CDC）已確認規定不會改變，所以我無法在美國參加比賽。祝福參加這些重要賽事的選手一切順利。」

鑑於美國旅行限制，喬科維奇是否參與這兩項著名賽事數週來一直充滿不確定性。

儘管34歲、生涯奪得20次大滿貫賽男單冠軍的喬科維奇是否參賽具有不確定性，他昨天仍名列印地安泉ATP大師賽男子選手抽籤籤表。

主辦高層表示：「我們目前在和他的團隊溝通；然而，還無法確定他能否獲得CDC批准入境參與這項賽事。」

喬科維奇曾拿過ATP印地安泉大師賽5座冠軍。印地安泉大師賽主辦單位表示，入場觀眾須出示完整的疫苗接種證明。

喬科維奇因不符澳洲政府防疫規定，遭拒參與今年1月舉行的澳洲網球公開賽，經訴訟後仍告失敗，簽證最終被取消，只能黯然離開澳洲。

ATP印地安泉大師賽主辦單位今天表示，喬科維奇的男子籤表位置由保加利亞名將狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）頂替。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1110310

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