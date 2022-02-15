喬科維奇稱不反疫苗 若被強迫接種寧願犧牲獎盃

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦15日綜合外電報導）先前因為沒打COVID-19疫苗被拒於澳洲公開賽門外的塞爾維亞網球名將喬科維奇今天接受英國廣播公司（BBC）專訪表示，他不反對疫苗，但若要強迫他打疫苗，他寧可失去獎盃。

喬科維奇宣稱，他的行為不應該與任何反疫苗行動掛勾，他只是支持個人應該有選擇權。

被問到若因為沒打疫苗，接著可能會被溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）和法國網球公開賽（French Open）拒於門外，他是否願意做出犧牲？他回答：「是的，那是我願意付出的代價。」

好消息是，根據法國最新防疫規定，即使5月法網開打時他仍未接種疫苗，仍可能獲准捍衛法網冠軍頭銜。

喬科維奇上月原想在澳網挑戰4連霸，若能成功，將贏得創紀錄的第21座大滿貫賽男單冠軍，但澳洲邊境官員表示，喬科維奇未達疫苗接種要求，不得入境澳洲。

世界排名第一的喬科維奇宣稱，由於他近期曾確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）並且痊癒，因此獲得免打疫苗的醫療豁免，得以參加澳網。

然而，澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）斟酌後，動用行政裁量權取消喬科維奇的簽證，稱喬科維奇可能會煽動「內亂」，助長反疫苗情緒。

喬科維奇告訴BBC，他小時候接種過疫苗，「我從來不反對疫苗」，「但我向來支持每個人對自己的身體應當具有選擇自由。」

這是自從喬科維奇上月在墨爾本被送到移民居留飯店以來，首次接受深度採訪。他被問到各界對於他去年12月確診時間點的相關質疑，並討論他對於疫苗的態度。

喬科維奇說，他希望某些大賽要求接種疫苗才能參加的規定能夠改變，並稱希望「能夠多打幾年網球」。

他也證實，之所以願意放棄成為數據上有史以來最偉大網球選手的機會，是因為他自認為還很強壯。澳網冠軍最後由他的對手、西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）奪得，成為史上第一位拿下21座大滿貫賽冠軍的好手。

至於為何這麼做，喬科維奇說：「因為擁有身體自主權這項原則，比起任何頭銜或任何東西都更重要。我試圖盡一切可能讓我的身體達成和諧。」

喬科維奇表示，他一直很認真學習健身、養身、健康和營養知識，他的決定部分是因為這些行為，包括改變飲食習慣、睡眠習慣等，對於他身為運動員的能力帶來正面影響。

喬科維奇也說，他對於未來可能接種疫苗「持開放態度」，「因為我們都試圖找到，能夠一起終結COVID的最佳解決方案。」

他說，「我從不反對疫苗。我了解全世界的每個人都在嘗試付出重大努力解決這個病毒並希望疫情早日落幕。」（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1110215