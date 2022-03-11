西蒙斯回娘家遭噓爆 76人反被籃網狂電

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（中央社記者龍柏安台北11日電）西蒙斯今天坐在布魯克林籃網的板凳席，這是他被交易後首度回「娘家」，費城76人滿場球迷用噓聲伺候他，不過比賽半場打完，這些噓聲的對象，已變成主場作戰的76人。

NBA美國職籃籃網今天靠著王牌前鋒杜蘭特（Kevin Durant）全場攻下25分，帶領球隊半場打完就取得72比51大幅領先，終場以129比100打爆對手，76人吞下自哈登（James Harden）加盟後6場比賽的首敗。

這場比賽76人球迷本是針對與哈登互換東家的前選秀狀元西蒙斯（Ben Simmons）而來，沒想到主場作戰的自家球隊不爭氣，反淪為球迷出氣包，第3節76人最多落後達32分，也讓比賽提前定調。

杜蘭特說，他認為籃網所有人都把西蒙斯視為自家兄弟，「我們知道在這種充滿敵意的環境中出賽，你很難把注意力放在西蒙斯身上，尤其又在輸這麼多情況下。」

西蒙斯自台灣時間去年6月21日，在東部季後賽次輪與亞特蘭大老鷹的第7戰弄傷腰部後，至今就未曾出賽，何時歸隊也沒有具體時間表。

今天攻下22分的後衛厄文也替新隊友護航，他強調西蒙斯就跟他們在一起，「如果你針對西蒙斯，就來針對我們。」

哈登離開籃網時，也和球團、隊友鬧得不算太愉快，今天面對老東家，他全場17投僅3中，僅繳出11分、5助攻，雙雙寫下轉披76人戰袍後單場新低。（編輯：張芷瑄）1110311