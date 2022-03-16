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林子豪、施冠宇開轟 獅隊熱身賽勝龍隊

2022/3/16 18:01（3/16 18:16 更新）
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中職統一獅隊、味全龍隊16日自辦熱身賽兩地開打，位於台南棒球場的比賽，獅隊打線發揮，林子豪（圖）、施冠宇開轟，終場以11比6拿下勝利。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年3月16日
中職統一獅隊、味全龍隊16日自辦熱身賽兩地開打，位於台南棒球場的比賽，獅隊打線發揮，林子豪（圖）、施冠宇開轟，終場以11比6拿下勝利。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年3月16日
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（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職統一獅隊、味全龍隊今天自辦熱身賽兩地開打，台南比賽味全龍隊派出投手曹祐齊先發，總計3局無失分，獅隊打線發揮，林子豪、施冠宇開轟，終場以11比6拿下勝利。

中華職棒統一獅隊、味全龍隊安排兩場自辦熱身賽，今天分別在斗六棒球場、台南棒球場舉行，台南比賽味全龍隊派出潛力球員、投手曹祐齊先發，曹祐齊首局有狀況，先後投出兩次四壞保送，2人出局後再被敲出安打，但力守不失分。

曹祐齊2局1人出局後再被敲出安打，接著連抓2個出局數，3局讓獅隊打者3上3下，今天總計投3局被敲2支安打，投出2次保送、1次三振，無失分，表現不差。

兩隊前3局打完0比0僵持不下，獅隊4局有攻勢，靠著觸身球保送、姚雨翔、高國慶接連安打先拿1分，陳重廷適時三壘打，一棒送回2分，幫助球隊取得3比0領先。

獅隊5局靠著林靖凱安打、盜壘，蘇智傑選到保送、姚雨翔、胡金龍接連安打，單局再拿2分，林子豪6局開轟，2分砲替球隊多添保險分。

獅隊牛棚8局有狀況，讓味全龍隊靠著單局1次保送、5支安打，包括邱辰的陽春砲，一口氣追回6分，將比數追至6比7落後。

獅隊8局再起攻勢，靠著觸身球保送，潘武雄、陳鏞基接連安打添分，施冠宇3分砲，幫助球隊再度拉開領先差距，獅隊順利拿下比賽勝利。

獅隊先發投手姚杰宏投3局僅被敲出1支安打，無失分、最快球速145公里，古林睿煬中繼飆速，投1.2局投出偏多3次保送，但力守不失分，最快球速155公里。（編輯：張雅淨）1110316

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