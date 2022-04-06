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周天成
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周天成落地採檢陽性 將缺席全國羽球團體賽

2022/4/6 13:52（4/6 14:23 更新）
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台灣羽球一哥周天成日前在英國採檢確診COVID-19。（中央社檔案照片）
台灣羽球一哥周天成日前在英國採檢確診COVID-19。（中央社檔案照片）
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（中央社記者龍柏安台北6日電）台灣羽球一哥周天成今天凌晨搭機返台，落地採檢COVID-19呈陽性，依目前既定賽程，10日在屏東開打的全國羽球團體錦標賽，周天成將無緣出席。

羽球男單世界排名第4的周天成，上個月前往英國參加全英羽球公開賽，返台前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），因此暫留英國休養，並於今天搭機返台。

周天成今天抵台後落地採檢，再次驗出陽性反應，先被後送至集中檢疫所觀察，今天下午他將再次接受採檢，倘若結果呈陰性，將於24小時後進行二篩，只要結果都是陰性，就可「出關」，進入一般隔離階段。

依照目前羽球賽程，一年一度的全國羽球團體錦標賽（全團賽）將於10日在屏東縣立體育館開打，比賽期間周天成仍須隔離，因此確定無法參加。

至於羽球世界巡迴賽本月僅有兩場比賽，因此台灣選手多數選擇留在自家參加全團賽，不過5月8日至15日在泰國曼谷開打的湯優盃，周天成應不受影響，若無意外仍可正常參賽。（編輯：屈享平）1110406

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