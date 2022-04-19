王元甫、沈立宸好表現 謝國城盃少棒北市晉4強

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111年謝國城盃全國少棒錦標賽A組勝部冠軍戰，台北市隊王元甫（圖）投打俱佳，是球隊搶勝功臣，率隊以6比5拿勝、晉級4強。（台灣世界少棒聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年4月19日

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）謝國城盃少棒賽A組勝部冠軍戰，台北市隊一路領先，比賽後半段台東縣反攻，台北市後援投手沈立宸抓到關鍵出局數，率隊以6比5拿勝、晉級4強，台北市隊王元甫投打俱佳、也是搶勝功臣。

111年謝國城盃全國少棒錦標賽A組勝部冠軍戰，台北市隊（福林）與台東縣隊（紅葉）交手，台北市開賽就有攻勢，1局靠著接連4支安打、對手一次守備失誤攻下2分。

台東縣3局上追回1分，台北市隊3局下靠著失誤、觸身球保送、王元甫適時二壘打再拿2分，4局靠著接連安打、保送、捕逸、暴投再拿2分，取得6比1領先。

台東縣比賽後半段追分，5局先拿2分，6局靠著接連安打將比數追至5比6落後，2人出局、得點圈有人，台北市隊換上「小螃蟹」沈立宸登板，讓打者敲出中外野方向高飛球，替球隊守住勝利。

沈立宸是職棒退役球星沈鈺傑的兒子，今天投打有表現，打擊方面3打席上壘率百分百，敲出1支安打，獲得1次觸身球保送、1次四壞保送，後援0.1局無失分，幫助球隊守住勝利，也拿下救援成功。

台北市隊先發投手王元甫今天表現也很亮眼，先發投4局被敲5支安打，投出8次三振，失掉1分責失分、拿下勝投；打擊方面，扛4棒單場2安、貢獻3分打點，也是球隊搶勝功臣。

台北市隊總教練章子健表示，賽前做足情蒐，知道台東縣打擊上纏鬥力十足，不容易三振外又兼具腳程，但也察覺到他們對於球速稍快的投手掌握度下降，今天讓速球型王元甫先發、收到不錯效果。

台北市隊拿下勝利、率先晉級4強，地主台東縣隊吞敗、落入敗部，將與高雄市（中正）、彰化縣（東山）比賽勝隊交手，拚4強門票。（編輯：張芷瑄）1110419