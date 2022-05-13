PLG陳堅恩決勝期攻防都建功 攻城獅踢館夢想家

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（中央社記者龍柏安台北13日電）PLG新竹街口攻城獅後衛陳堅恩才剛辦完引退賽，但球迷恐怕不希望他退休。他今天在主場最後一次亮相，第4節最後48.2秒內連拿4分，率隊89比84險勝福爾摩沙台新夢想家。

P. LEAGUE+上週因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在各隊升溫，聯盟也臨時停賽一週，本週重新恢復賽事，由暫居聯盟龍頭的新竹街口攻城獅挑戰擁有「魔鬼主場」的福爾摩沙台新夢想家。

攻城獅靠著洋將辛巴（Sim Bhullar）宰制禁區，全場拿下24分、20籃板，在第2節最多握有19分領先優勢，不過本季16勝當中有11勝在主場拿下的夢想家，主場作戰不能小覷，球隊在第4節最後1分56秒，靠著「小跑車」林俊吉的三分球，追到只差2分。

受膝傷所困的陳堅恩，本季結束後將高掛球鞋退役，今天關鍵時刻他展現老將價值，先在48.8秒飆進還以顏色的三分球，隨後又靠著防守抄截對方傳球，快攻上籃雖被對手毀掉，不過兩罰中1、連拿4分，助球隊穩住陣腳。

談到最後的三分球，陳堅恩僅簡單地表示，那次出手感覺還不錯，至於關鍵抄截，他則開玩笑說：「防守不是我的特色，感謝主給我一次抄截的機會。」

陳堅恩直言，他們在上半場打得像個團隊，大家相互分享球，防守也做得很好，不過下半場攻防節奏都不太對，防守端更是一直漏人，給了對手機會，才讓分數一直掉。

攻城獅今天擊敗夢想家後，在最近10場比賽中拿下第9勝，同時戰績也以18勝10負續坐聯盟龍頭，而攻頂失利的夢想家，則以16勝11負排名下滑至台北富邦勇士之後、聯盟第3的位置。（編輯：吳協昌）1110513