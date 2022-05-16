威廉斯狂飆三分球轟垮公鹿 塞爾蒂克闖東區冠軍賽[影]

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塞爾蒂克15日靠威廉斯7記三分彈的拉抬下，全隊投進22個三分球，並在他攻下生涯最高27分、塔特姆23分的聯手帶領下以109比81擊敗公鹿。（圖取自twitter.com/celtics）

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（中央社波士頓15日綜合外電報導）塞爾蒂克今天靠威廉斯7記三分彈的拉抬下，全隊投進22個三分球，並在他攻下生涯最高27分、塔特姆23分的聯手帶領下以109比81擊敗公鹿，並以系列賽4比3成績闖進東區冠軍賽。

美國職籃NBA東區第2種子波士頓塞爾蒂克在季後賽次輪打完6戰後，與第3種子密爾瓦基公鹿戰成3比3平手，今天決勝的第7戰於塞爾蒂克主場進行。

這場比賽的首節，公鹿全隊拿下26分，其中24分與安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）有關，在他單節進帳10分、8籃板、6助攻的情況下，塞爾蒂克第1節打完以20比26落後。

次節塞爾蒂克讓公鹿的波蒂斯（Bobby Portis）吞下個人第3次犯規，讓他只能暫時回到板凳席上。塞爾蒂克趁機打出12比2攻勢，並在霍福德（Al Horford）的一次灌籃後，取得本場比賽首度領先，接著在史瑪特（Marcus Smart）中場前0.9秒的3罰俱中後，塞爾蒂克在上半場48比43超前。

下半場塞爾蒂克徹底接管戰局，打出61比38的攻勢，最終28分之差大勝。

相較塞爾蒂克55投22中、4成的三分球命中率，公鹿今天三分球手感極為不順，33次出手僅命中4球，命中率只有1成21，在季後賽史上至少出手30次的比賽中，排名倒數第2。

公鹿的安特托昆博今天雖有25分的進帳，但下半場11投3中，其中第4節6投1中，是球隊下半場徹底喪失競爭力的一大關鍵。

塞爾蒂克的威廉斯（Grant Williams）此役砍進7個三分球，攻下全場最高27分，塔特姆（Jayson Tatum）也貢獻了23分，布朗（Jaylen Brown）和替補的普瑞查德（Payton Pritchard）分別拿下19分、14分，史瑪特有11分、10助攻、7籃板的表現，霍福德雖只獲6分，但抓下10個籃板。

安特托昆博今天攻下公鹿全隊最高的25分，還猛抓了20個籃板，並送出9次助攻，有「準大三元」的表現。哈勒戴（Jrue Holiday）也貢獻了21分，羅培茲（Brook Lopez）有15分、10籃板的「雙十」成績，板凳出發的波蒂斯進帳10分。

塞爾蒂克今天獲勝，艱苦地以系列賽4比3擊敗公鹿，接下來將與頭號種子邁阿密熱火爭奪東區冠軍。東區冠軍賽首戰，將於17日（台灣時間18日）在熱火主場進行。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110516