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獅隊總教練林岳平確診 新增陳鏞基、施冠宇快篩陽

2022/5/17 15:14（5/17 15:36 更新）
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中職統一獅隊上週新增多名球員確診COVID-19，總教練林岳平、牛棚教練羅錦龍PCR陽性確診，17日新增野手陳鏞基、施冠宇快篩陽性。圖為台南棒球場進行清消作業。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月17日
中職統一獅隊上週新增多名球員確診COVID-19，總教練林岳平、牛棚教練羅錦龍PCR陽性確診，17日新增野手陳鏞基、施冠宇快篩陽性。圖為台南棒球場進行清消作業。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月17日
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（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職統一獅隊上週新增多名球員確診COVID-19，總教練林岳平、牛棚教練羅錦龍PCR陽性確診，總教練一職由首席教練高志綱暫代，另外新增野手陳鏞基、施冠宇快篩陽性。

中華職棒統一獅隊也受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，最早投手王鏡銘確診，之後外野手羅暐捷也確診，14日新增5名一軍主力球員快篩陽性，15日公告捕手林岱安、投手劉軒荅、江承峰、劉予承及陳韻文PCR確診。

由於確診球員多是投手，總教練林岳平與多名球員密集接觸，被列為密切接觸者，15日就主動自主隔離3天。球隊今天公告，林岳平隔離期間每天快篩檢驗，昨天快篩陽性，球團安排PCR採檢、今天確診。

獅隊表示，林岳平身體狀況沒有大礙，感謝各界關心，球團也依防疫相關規定進行隔離，15日快篩陽性的牛棚教練羅錦龍，經PCR檢測後也陽性確診，目前持續隔離中。

今天賽前獅隊再次全員快篩，新增野手陳鏞基、施冠宇快篩陽性，也依正常程序安排進行PCR檢測，靜待PCR結果出爐確認狀況。

為提供教練、球員及球迷安全無慮的環境，獅隊今天上午針對台南棒球場場內、場外持續進行清消作業，球團也密切關注教練、球員身體狀況，提醒球員落實勤消毒、戴口罩，做好自身防疫，避免疫情擴大感染。（編輯：張雅淨）1110517

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