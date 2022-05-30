大谷翔平雙響砲 天使瘋狂打擊戰不敵藍鳥

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（中央社洛杉磯29日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB天使的日籍球星、「二刀流」好手大谷翔平今天有單場雙響砲的表現，但球隊在瘋狂打擊戰中，以10比11不敵來訪的藍鳥。

洛杉磯天使今天在主場迎戰多倫多藍鳥，天使由大谷翔平擔任指定打擊，打先發第2棒。

此役，大谷翔平被三振1次，但也獲1個保送，有3打數2安打的表現，且兩支安打都是全壘打，並打回3分打點，目前打擊率2成49。

這場比賽開打後，大谷翔平在1局下半首次上場打擊時，就逮中對方先發投手一記83英里曲球，一棒將球送過右外野全壘打牆，靠著他的陽春全壘打，天使先馳得點。

但藍鳥的反擊來得很快，2上就靠古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）兩分打點二壘安打超前。

天使2下靠瑞吉福（Luis Rengifo）的三壘安打扳平比數。藍鳥則在3上靠著3支安打、3個保送掃回4分，以6比2領先。

3局下半，天使首名打者沃德（Taylor Ward）獲保送，下一棒的大谷翔平將對手一記92.9英里的四縫線直球掃出中外野全壘打牆，讓球隊追回兩分，也吹起反攻號角。接著天使再靠史塔西（Max Stassi）兩出局後帶有兩分打點的安打，以6比6與藍鳥戰成平手。

4下在韋德（Tyler Wade）獲保送後，沃德揮出兩分砲，天使8比6超前。6下韋德獲保送後盜上二壘，沃德適時敲出二壘安打，讓天使再添1分。

3個半局沒有得分，且落後3分的藍鳥，在7上靠3安打、3保送，一口氣拿下3分扳平戰局。

7下天使立即還以顏色，靠史塔西的陽春砲以10比9要回領先，但藍鳥的畢歇特（Bo Bichette）8上也開轟，兩隊再以10比10打平。古瑞爾在兩出局後揮出帶有打點的二壘安打，讓藍鳥11比10領先天使。

兩隊9局都沒得分，最終天使就以1分之差敗下陣來。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110530