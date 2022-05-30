T1聯盟總冠軍戰31日開打 海神、太陽拚開胡

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）台灣職籃T1聯盟總冠軍戰明天將開打，高雄全家海神將迎戰台中葳格太陽，海神亞外布銳克曼與洋將庫薩斯、太陽洋將塔克與桑尼進攻火力發揮與否，將決定哪隊能搶下首勝。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，T1聯盟首季季後賽縮水，改為3戰2勝制，而總冠軍賽也從原先7戰4勝制縮短為5戰3勝制。

例行賽戰績前2名的海神、太陽從季後賽出線後，將在總冠軍戰會師，其中例行賽排名第1的海神將握有第1、2、5（如有需要）場主場優勢，首戰明天將在高雄市鳳山體育館登場，休兵1天後，第2戰將於6月2日在同場地再戰，第3戰將移師台體體育館，最快6月4日封王，而總冠軍最晚6月8日出爐。

觀察海神、太陽季後賽首輪團隊表現，儘管海神與台啤英熊季後賽系列賽在開打前，被外界認為雙方實力平分秋色，不過海神團隊火力發揮實際上更勝一籌。

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海神亞洲外援布銳克曼（Jason Brickman）與中鋒庫薩斯（Mindaugas Kupsas）不僅在兩場季後賽中分別繳出平均22分、11助攻與25.5分、5籃板的亮眼數據，包括兩人在內，全隊共6人平均得分來到雙位數，凶猛的團隊進攻火力，助海神以2比0橫掃英熊。

太陽季後賽首輪則是與新北中信特攻拚戰到3場後，才以2比1勝出，相較於海神的團隊攻勢，太陽的進攻火力則集中在雙洋將桑尼（Sani Sakakini）與塔克（Anthony Tucker）身上，兩人在國際籃壇征戰多年，豐富的大賽經驗將為太陽在關鍵時刻帶來高度穩定性，也成為海神不得不嚴防的重點球員。（編輯：張雅淨）1110530