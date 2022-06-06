更多編輯台推薦新聞：
白先勇談「臺北人」的情與愁 向中華民國敬禮
文化

白先勇談「臺北人」的情與愁 向中華民國敬禮

專訪／台灣青年烏克蘭支援作戰 姚冠均：助人而後人助
國際

專訪／台灣青年烏克蘭支援作戰 姚冠均：助人而後人助

迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？
兩岸

迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看
生活

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

劉致榮小聯盟中繼4局失2分 拿下本季首勝

2022/6/6 09:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北6日電）旅美紅襪隊小聯盟高階1A投手劉致榮今天中繼登板，總計投4局投出4次三振，失掉2分責失分，球隊終場以5比2白襪隊、劉致榮拿下個人本季首勝。

美國職棒波士頓紅襪隊小聯盟高階1A今天與芝加哥白襪隊交手，紅襪隊先發投手2局投完無失分退場，劉致榮3局中繼登板，1人出局後投出四壞保送，接著三振、讓打者敲出高飛球出局，沒有失分。

劉致榮4局連飆2次三振後投出保送，接著讓打者敲出飛球出局，劉致榮5局讓打者3上3下，6局續投有狀況，接連被敲3支安打先掉1分，2人出局後投出保送，再被敲出安打再掉1分。

紅襪隊3局靠著單局2安、1次觸身球保送先拿1分，4局靠著陽春砲添分，5局再靠著接連安打、滾地球跑回團隊第3分，紅襪隊7局再起攻勢，靠著保送、滾地球、安打、暴投，再添2分保險分，順利拿下比賽勝利。

劉致榮今天總計用81球投4局，被敲出4支安打，投出4次三振、3次保送，失掉2分責失分，賽後防禦率6.03，拿下個人本季首勝。（編輯：謝雅竹）1110606

延伸閱讀
小聯盟林凱威後援2局連飆3K 李灝宇3度上壘鄧愷威先發4.2局吞敗 李灝宇敲追平比數二壘打宋文華升2級到小聯盟3A 莊陳仲敖初先發失6分
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族