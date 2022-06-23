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全民運首創新南向國家五人制足賽 邀移工參與

2022/6/23 15:11（6/23 15:21 更新）
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全民運動會10月將在嘉義縣舉辦，首創新南向國家5人制足球賽；縣府23日舉辦「足繫新南向發光在嘉義」記者會，阿里山鄒族小朋友表演傳統舞蹈開場。中央社記者蔡智明攝 111年6月23日
全民運動會10月將在嘉義縣舉辦，首創新南向國家5人制足球賽；縣府23日舉辦「足繫新南向發光在嘉義」記者會，阿里山鄒族小朋友表演傳統舞蹈開場。中央社記者蔡智明攝 111年6月23日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣23日電）全民運動會10月將在嘉縣舉辦，首創新南向國家五人制足球賽，邀請東南亞移工參與台灣體育盛事，吸引70幾隊報名，因受限場地及比賽天數，只能依報名先後南北兩區各取32支隊伍參賽。

嘉義縣政府今天在縣府中庭舉辦「足繫新南向發光在嘉義」記者會，阿里山鄒族小朋友表演傳統舞蹈開場；縣長翁章梁致詞表示，這是嘉義縣首次主辦全民運動會，也是第一次把新南向五人制足球納入比賽項目。

翁章梁說，報名參加新南向國家五人制足球賽隊伍非常踴躍，全國有70幾隊報名，泰國及越南移工居多，印尼次之，因受限場地及比賽天數，依報名先後分南北兩區各取32支隊伍參賽。

翁章梁指出，南區預賽將於6月25日至26日在嘉義縣吳鳳科技大學舉辦，北區預賽將於7月2日至3日在苗栗縣竹南運動公園舉辦；每區遴選3隊，兩區共6隊參加總決賽，配合嘉義縣辦理全民運比賽期間於10月8日至9日在中正大學體育館舉行決賽。

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教育處告訴中央社記者，新南向國家五人制足球賽獎品非常豐富，參加預賽隊伍每隊補助新台幣1萬元，每區前8名均頒發獎盃及獎品；晉級總決賽並完成出賽隊伍每隊再補助2萬元，決賽期間供膳宿及交通。

另外，賽後（10月10日）招待所有參賽隊伍前往阿里山鄒族部落旅遊，再贈送每人1盒阿里山水洗咖啡，讓這些新南向國家的朋友深層感受嘉義縣風土人情。（編輯：謝雅竹）1110623

嘉義縣政府23日在縣府中庭舉辦「足繫新南向發光在嘉義」記者會，縣長翁章梁（中）示範踢球，他表示這是嘉義縣首次主辦全民運動會，也是第一次把新南向5人制足球納入比賽項目。中央社記者蔡智明攝 111年6月23日
嘉義縣政府23日在縣府中庭舉辦「足繫新南向發光在嘉義」記者會，縣長翁章梁（中）示範踢球，他表示這是嘉義縣首次主辦全民運動會，也是第一次把新南向5人制足球納入比賽項目。中央社記者蔡智明攝 111年6月23日
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