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大谷翔平超猛全壘打創紀錄 天使仍不敵水手[影]

2022/6/26 15:30（6/26 16:13 更新）
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MLB日籍「二刀流」好手大谷翔平（紅衣者）25日揮出一支擊球初速達118英里的超猛全壘打。（共同社）
MLB日籍「二刀流」好手大谷翔平（紅衣者）25日揮出一支擊球初速達118英里的超猛全壘打。（共同社）
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（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）MLB日籍「二刀流」好手大谷翔平今天揮出一支擊球初速達118英里的超猛全壘打，這是他生涯擊球初速最快的一轟，但所屬的天使以3比5不敵來訪的水手。

美國棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天在家迎戰西雅圖水手，大谷翔平今天擔任天使指定打擊，打先發第3棒。

水手在這場比賽的1局上半，就靠羅德里格斯（Julio Rodriguez）左外野方向的陽春全壘打先馳得點，3下兩出局後，大谷翔平面對一記96.8英里的四縫線速球，將球擊成中外野方向陽春砲，讓天使扳平戰局。

大谷翔平這支全壘打，擊球初速高達118英里，是他生涯打出的全壘打中，擊球初速最快的一次，這支飛行距離462英尺的全壘打，也是大谷翔平生涯擊出第4遠的全壘打。

大谷翔平今天4打數1安打、1分打點，另外獲得1次保送，目前的打擊率為2成61。

天使4下靠鈴木清（Kurt Suzuki）的陽春全壘打，取得2比1的領先。

溫克（Jesse Winker）6上獲得保送，先讓水手擠回追平分，帕德羅（Kevin Padlo）帶有兩分打點的安打，讓水手4比2超前。

天使6下靠麥金農（David MacKinnon）的安打追回1分，也將落後追到剩下1分差距，但摩爾（Dylan Moore）7上的高飛犧牲打，讓水手再添保險分，也讓天使最終兩分之差輸球，吞下近期2連敗。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1110626

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