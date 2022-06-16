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大谷翔平9局上三壘安打 道奇安德森無安打比賽破功[影]

2022/6/16 15:08（6/16 15:32 更新）
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美國職棒大聯盟MLB天使日籍名將大谷翔平15日在9局上1出局後，敲出右外野角落邊的平飛安打。（共同社）
美國職棒大聯盟MLB天使日籍名將大谷翔平15日在9局上1出局後，敲出右外野角落邊的平飛安打。（共同社）
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（中央社洛杉磯15日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇左投安德森（Tyler Anderson）締造無安打比賽的美夢，今天被天使日籍名將大谷翔平9局上的三壘安打硬生生敲醒。

美聯社報導，大谷在9局上1出局後，敲出這支右外野角落邊的平飛安打。

安德森這局以三振完美開局，眼見只要再2個出局數，就可以締造無安打比賽；誰知大谷上來相中第1球大棒一揮，就把這顆86英里的卡特球敲向右外野，安德森的無安打比賽也就這麼飛了。

被敲出安打後，安德森微微搖了搖頭，4比0領先的道奇隨即換上守護神金布羅（Craig Kimbrel）接替投球。

安德森下場時，全場觀眾起立喝采，這位32歲的左投也脫帽表示感謝。

安德森今天交出8次三振，有2次保送，大谷9上敲出安打前，被他三振兩次。道奇終場4：1擊敗天使。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110616

大谷翔平敲出安打畫面在影片7分53秒處。 影片來源：MLB
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