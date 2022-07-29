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美媒：天使開始聽取其他球團對大谷翔平報價

2022/7/29 08:56（7/29 09:42 更新）
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傳MLB天使已經開始聽取其他球團對日籍「二刀流」好手大谷翔平的報價。（共同社）
傳MLB天使已經開始聽取其他球團對日籍「二刀流」好手大谷翔平的報價。（共同社）
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（中央社紐約28日綜合外電報導）路透社引述多家媒體報導，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使已經開始聽取其他球團對日籍「二刀流」好手大谷翔平的報價。

紐約郵報（New York Post）報導，天使告訴其他球隊，他們願意聽取有關大谷翔平的報價。美國聯盟西區的天使目前落後分區龍頭休士頓太空人21.5場勝差，且隊上另一名超級球星楚勞特（Mike Trout）的合約中有禁止交易條款，因此理論上，大谷翔平確實可能被放上貨架。

哥倫比亞廣播公司體育網（CBS Sports）報導，紐約大都會已經就今年將尋求衛冕美聯年度最有價值球員（MVP）的大谷翔平，與天使展開談判。大都會與大谷翔平有段淵源，因為大都會總經理艾普勒（Billy Eppler）2015年到2020年期間曾是天使總管，他在那段期間幫天使簽下了大谷翔平。

美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）報導，聖地牙哥教士總經理普瑞勒（A.J. Preller） 已經「鎖定」大谷翔平及奧克蘭運動家王牌投手蒙塔斯（Frankie Montas）。

先前，MLB電視網（MLB Network）才報導，天使沒有打算在8月2日的交易大限前把大谷翔平交易出去。

28歲的大谷翔平，今年仍以「二刀流」身分出賽，本季至今投了93.1局，一共賞給對手134次三振，戰績為9勝5敗、防禦率2.80；他以打者身分出賽95場，打擊率2成57，有21支全壘打、59分打點的成績。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1110729

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