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全民運動會聖火到金門 傳遞熱情、光明和希望

2022/9/15 13:08
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（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）111年全民運動會10月在嘉縣登場，金門縣今天迎接聖火。金門縣府秘書長陳祥麟表示，聖火母火取自鄒族達邦部落，象徵鄒族的熱情、希望和光明傳到金門並帶動運動風氣。

本屆全民運動會9日自阿里山祝山停機坪舉行聖火點燃儀式後，聖火在昨天下午抵達金門縣，今天上午在金門縣政府大門口交接，由全民運動會聖火組組長－嘉義縣龍山國小校長翁瑞隆交給陳祥麟，再由陳祥麟引燃後傳給金門聖火隊。

陳祥麟表示，聖火母火取自鄒族達邦部落庫巴終年不滅的火源，寓意源遠流長，將象徵全民運標語「發光在嘉義」傳遞到金門縣，將鄒族的熱情併同希望和光明，一起傳到昔為戰地、現為和平島的金門，透過體育交流，帶動全民運動風氣。

嘉義縣聖火隊致贈金門縣全民運吉祥物太陽Q寶寶，由陳祥麟代表接受並回贈金門高粱酒；由於金門縣和嘉義等縣進行高粱契作，陳祥麟說，未來將可喝到由嘉義義竹鄉契作高粱釀造的金門高粱酒了。

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111年全民運動會10月8日至13日在嘉義縣舉行。陳祥麟表示，金門縣代表隊含隊職員共176人參加各項競賽，參賽項目有第一類：合球、定向越野；第二類：傳統體育（扯鈴、跳繩）、國術、創意球類（慢速壘球、木球、槌球）、運動舞蹈和健美等10項。

金門聖火隊承接聖火後，依序傳遞到金湖鎮市街、金沙鎮沙美市街、金寧鄉仁愛新村，再回到金城鎮市街。（編輯：陳仁華）1110915

陳祥麟
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