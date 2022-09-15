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全民運動會聖火傳抵澎湖 賴峰偉勉代表隊創佳績

2022/9/15 18:54（9/15 19:50 更新）
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111年全民運動會將於10月8日至13日在嘉義縣熱鬧登場，聖火9日點燃並展開全台傳遞，15日傍晚抵達澎湖。（澎湖縣政府提供）中央社 111年9月15日
111年全民運動會將於10月8日至13日在嘉義縣熱鬧登場，聖火9日點燃並展開全台傳遞，15日傍晚抵達澎湖。（澎湖縣政府提供）中央社 111年9月15日
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（中央社澎湖縣15日電）全民運動會聖火今天傍晚傳抵澎湖，由縣長賴峰偉接下，明天將展開全島傳遞，賴峰偉並期許澎湖代表隊創造佳績。

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全民運動會聖火是在9日於嘉義阿里山祝山停車場引燃後，展開全台傳遞，今天傍晚由嘉義龍崗國小校長蔡志賢率領聖火隊送抵澎湖，賴峰偉親自接下聖火，並在縣府前廣場引燃。

澎湖縣政府表示，今年全民運動會10月8日至13日在嘉義縣登場，澎湖今年共選派132名隊職員選手，參賽項目有柔術、摔角、國術、沙灘角力、健美、太極拳、木球、滾球、慢壘、槌球、足球、滑輪溜冰、蹼泳、定向越野14項。（編輯：唐聲揚）1110915

111年全民運動會聖火傳遞15日抵達澎湖縣政府前廣場，縣長賴峰偉（中）接下，並期許澎湖代表隊創造佳績。（澎湖縣政府提供）中央社 111年9月15日
111年全民運動會聖火傳遞15日抵達澎湖縣政府前廣場，縣長賴峰偉（中）接下，並期許澎湖代表隊創造佳績。（澎湖縣政府提供）中央社 111年9月15日
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