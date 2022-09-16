空氣變氧氣 PLG攻城獅宣布簽下伊波卡

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（中央社記者龍柏安台北16日電）PLG新竹街口攻城獅今天宣布，確定簽下今年選秀會首輪第5順位的奈及利亞外籍生伊波卡，球團在官方聲明中特別感謝世新大學協助，讓伊波卡能順利降臨風城。

來自世新大學的伊波卡（Ifeanyi Uzoma Eboka），在選秀會前一度傳出校方不放人，也讓外界好奇，在P. LEAGUE+聯盟選秀會中首輪第5順位挑中伊波卡的攻城獅，是否會選到「空氣」。

選秀會結束後，當時攻城獅總教練林冠綸受訪時就幽默地表示：「空氣也有可能變成氧氣。」如今峰迴路轉，球團順利與校方達成共識，伊波卡加盟也成了現實。

身高198公分、體重104公斤的伊波卡，上季在UBA大專籃球聯賽場均可繳出17.6分、12籃板，決賽則火力全開，數據上揚至24.5分、13.5籃板，是幫助世新打進總冠軍賽的頭號功臣。

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伊波卡透過球團官方聲明表示，他從小開始打籃球，夢想就是成為一名職業球員，也感謝世新大學教練、經紀團隊與一直在身後力挺他的母親，並強調：「因為大家的鼓勵與支持，我才會有這麼棒的職業生涯起點。」

目前伊波卡隨隊訓練近2週，林冠綸認為，伊波卡擁有非常好的身體素質，未來在進攻端方面，期待他能成為快攻箭頭，至於在防守端，也打算將他培養成「防守大鎖」，負責伺候其他球隊前鋒型洋將。（編輯：張芷瑄）1110916