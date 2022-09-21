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全民運恰逢國慶日 嘉義縣邀請全民來作客

2022/9/21 16:17
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（中央社記者龍柏安台北21日電）2年一度的全民運動會將於10月8日在嘉義縣登場，今年比賽恰逢雙十國慶，嘉義縣長翁章梁除盼大家一起看比賽，也邀請大家一起到故宮南院看國慶煙火、幫台灣過生日。

111年全民運動會將於10月8日至13日舉行，為期6天。今年共有31個運動種類，預計將有1萬2000名選手湧進嘉義縣，加上隊職員則預估達到1萬5000人。

全民運比賽項目多半是非亞、奧運的競技運動項目，包括健力、拔河、輕艇水球、合球、水上救生、蹼泳、飛盤、滑輪溜冰、定向越野等，也有一般民眾熟知的傳統民俗體育如龍舟、龍獅運動，甚至還有躲避球、慢壘等創意球類運動，比賽種類五花八門。

今年全民運以「發光在嘉義」做為賽事標語，期盼所有選手把嘉義當成綻放光芒的起點，未來可以在各自的領域持續發熱。

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翁章梁在記者會上風趣地表示，今年比賽剛好碰到國家生日，加上今年國慶煙火將在故宮南院施放，因此他也邀請大家一起來幫台灣過生日；他並強調，身為地主，他的目標就是盼讓所有參加的人感到舒服和滿意。

體育署副署長林哲宏指出，光從全民運的啟動記者會就能看出主辦單位的用心安排，除找來溪口愛+1擊樂團現場澎湃演出，還有鄒族pasunaeno合唱團美聲獻唱，林哲宏強調，屆時比賽一定精彩，並和所有人相約：「10月8日嘉義見。」（編輯：吳協昌）1110921

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