台灣名人賽第2輪 王偉祥、詹世昌並列第2

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北30日電）尋求衛冕的台灣職業男子高球好手王偉祥，今天在台灣名人賽第2回合，繳出低於標準2桿的70桿，兩回合打完與詹世昌同以低於標準8桿的136桿，以4桿之差暫列第2。

總獎金100萬美元（約新台幣3182萬）的2022台灣名人賽暨第36屆三商杯高爾夫邀請賽，今天在台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場）進行第2回合，印度選手卡漢（Rashid Khan）以低於標準桿7桿的65桿，兩回合總桿以低於標準桿12桿的132桿，躍居排頭。

王偉祥今天打出5鳥、3柏忌，他認為今天的旗位比昨天更難，不過自己仍力求抓鳥機會，他透露，若明天鐵桿再調整一下，目前的排名仍是很好的位置，再拚一下希望能站到更好的排名。

詹世昌今天共繳出6鳥、2柏忌，他賽後表示，下午風向很亂，能打出這樣的成績，他很滿意了，尤其是有2個洞漂亮救帕，讓他感覺很好。

目前與領先者差距4桿，詹世昌強調：「這沒什麼問題，明天希望能發揮更好水準，打出65或66桿，目標是追上領先者。」

這項4回合72洞的大賽將比至10月2日為止，今天前兩回合結束，大會取總桿數146桿內、共59名選手（包含1名業餘選手），晉級後2天的決賽。

明天第3回合改採單邊開球，第1組於上午6時45分從第1洞出發，最後一組則於上午11時35分出發。（編輯：陳政偉）1110930