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克維斯7局優質先發 獅隊敲3轟勝猿中止6連敗

2022/10/2 21:20
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（中央社記者謝靜雯台北2日電）中職統一獅隊今天與樂天桃猿隊交手，獅隊投手克維斯7局失1分、優質先發，陳重廷、羅薩、施冠宇都開轟，終場以7比1拿勝、中止近期6連敗，克維斯獲選單場MVP。

中華職棒統一獅隊近期戰績不佳、賽前苦吞6連敗，今天在主場台南棒球場迎戰樂天桃猿隊，兩隊前3局都沒有拿下分數，獅隊4局林安可敲出安打，1人出局後陳重廷開轟，2分砲幫助球隊取得2比0領先。

獅隊5局再起攻勢，陳傑憲敲安、郭阜林選到四壞保送，胡金龍犧牲觸擊推進，羅薩開轟、3分砲幫助球隊拉開領先差距。

桃猿隊前6局打線受制於獅隊先發投手克維斯、沒能拿下分數，7局2人出局後林立開轟，陽春砲幫助球隊追分，這發全壘打也是林立本季第13轟。

獅隊8局下施冠宇敲出陽春砲，替球隊多添保險分，為個人中職生涯首轟，再靠著陳重羽安打、林靖凱保送、陳傑憲適時安打再添1分。

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克維斯總計用111球投7局，被敲出5支安打、包括1發全壘打，投出7次三振、3次四死球保送，失掉1分責失分，拿下個人本季第3勝，也獲選單場MVP。

獅隊野手蘇智傑8月20日因為跑壘受傷、下二軍休息，賽前總教練林岳平表示，蘇智傑膝蓋還是有一點不順，今年球季應該是提前結束了，等完全康復明年再歸隊，今天雖然止敗，但林安可5局遭觸身球保送傷退，又多一名傷兵。（編輯：管中維）1111002

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