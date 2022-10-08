林智勝珍惜僅剩的戰斧球棒 笑稱退休前一定300轟

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中華職棒味全龍隊野手林智勝8日受訪被問起最後一支戰斧球棒何時使用，他笑說：「季後賽」，也表示若300轟直到最後一場還沒出來，也考慮最後一場再拿出來打，「不用急，300轟一定會出現，退休以前會打出來。」中央社記者謝靜雯攝 111年10月8日

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）中職味全龍隊野手林智勝300轟何時出爐備受關注，林智勝用順手的「戰斧球棒」打出294至299轟，但因為球棒只剩1支只好省著用，笑說300轟退休前一定會打出來。

本季中職觀賽焦點之一是林智勝的全壘打，林智勝9月24日敲出中職生涯299轟，近8場比賽都沒有開轟，昨天換球棒打，3打數敲出2支安打，林智勝表示，昨天很多可以打出長打的球沒有掌握好，只打成安打，但本來就不會特別去強求全壘打。

林智勝先前改拿「戰斧球棒」，在美職有許多球星愛用，球棒尾端設計不同，林智勝從第294轟至299轟都是用戰斧球棒敲出，昨天突然換球棒，林智勝解釋，因為戰斧球棒只剩1支，等新的球棒來要3個月，所以要省著用。

昨天拿回原本的圓型棒尾球棒打，林智勝表示，揮棒的感覺不太一樣，但球季過程中本來也會遇到球棒斷掉要適應新球棒的情形，昨天換球棒打感覺還可以、希望繼續維持。

被問起最後1支戰斧球棒何時要使用，林智勝笑說：「季後賽」，也表示如果300轟直到最後一場還沒出來，也考慮最後一場再拿出戰斧球棒打，「不用急，300轟一定會出現，退休以前會打出來。」

龍隊9月一度吞下9連敗，但近期打出不錯成績，有機會打入季後賽，林智勝表示，那一波9連敗剛好大家都進到了疲勞期，在那個時間點發生對球隊也是好事，投手、野手都成長了很多。

至於全壘打，林智勝表示，擊球點做確實，仰角打出來、自然而然就會出現長打，目前聯盟全壘打王吉力吉撈．鞏冠和樂天桃猿隊的林立都是這樣，「還是球隊戰績為主，壘上有人可以推進、出現適時安打最重要」，每場都想辦法贏下來，完成季初的目標（季後賽）。（編輯：張芷瑄）1111008