仰德菁英公開賽 職業新兵蔡雨達、何祐誠並列排頭

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（中央社記者龍柏安台北11日電）上個月才剛考取職業資格的蔡雨達，今天在仰德菁英公開賽首輪大出風頭，在強風中繳出低於標準2桿的70桿，與何祐誠暫時並列排頭，以1桿之差暫居領先。

總獎金新台幣300萬元的2022仰德菁英公開賽今天在新竹再興高爾夫俱樂部開打，由於風勢強勁，在完賽選手當中，僅6人繳出低於標準桿的紅字成績卡，也由於強風攪局，影響選手揮桿節奏，總計144名選手參賽，在天黑前仍有18人還未完賽，將於明天上午先進行補賽。

現年21歲的蔡雨達，今年自美返台後，9月底才剛考取職業資格，這一站他獲推薦名額，是他職業生涯首秀。

初生之犢的蔡雨達，今天共打下5鳥、3柏忌，對於自己的好表現，他認為開球穩，鐵桿發揮夠水準是關鍵，今天他有14個洞是標準桿上果嶺，而推桿只能算是普普通通，他全場共用31推。

蔡雨達賽後表示，今天風很大，開球都採低球抗風求穩，盡量減少失誤，也因為風勢強、草很乾，果嶺速度很快，「很合我的口味。」

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何祐誠今天也是5鳥、3柏忌，他自第10洞出發，一下場就連抓3鳥，氣勢超旺，他透露，今天風很大，因此策略是推桿盡量保持距離手感，先求推在洞邊，減少失誤與3推。

10月初才拿下台灣三商名人賽大賽冠軍的詹世昌，今天繳出4鳥、3柏忌的71桿，以1桿之差緊追在後，他直言，強風襲擊下能交出這成績，他覺得還算不錯，「已經好多年沒在這麼大的風勢下打球比賽了。」（編輯：張芷瑄）1111011