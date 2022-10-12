MLB洋基雙響砲壓制守護者 美聯分區系列賽拔頭籌[影]

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美國職棒大聯盟紐約洋基11日靠貝德（圖）、黎卓開轟，加上王牌投手柯爾送出8次三振，讓克里夫蘭守護者隊打線難以串連，終場4比1贏球。（圖取自twitter.com/Yankees）

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（中央社記者尹俊傑紐約11日專電）美國職棒大聯盟紐約洋基今天靠貝德、黎卓開轟，加上王牌投手柯爾送出8次三振、讓克里夫蘭守護者隊打線難以串連，終場4比1贏球，美國聯盟分區系列賽拔得頭籌。

守護者在美聯外卡系列賽2連勝橫掃坦帕灣光芒隊晉級後，到洋基球場踢館。3局上先聲奪人，開路先鋒史帝芬關（Steven Kwan）在一人出局後從柯爾（Gerrit Cole）手中敲出一發陽春砲。

柯爾接著投出觸身球、被擊出二壘安打，又因野手選擇未解決三壘跑者而面臨滿壘失分危機。他隨後穩住陣腳，製造內野滾地球在本壘前封殺跑者，再以三振瓦解守護者攻勢。

洋基3局下反攻，貝德（Harrison Bader）從守護者先發投手關崔爾（Cal Quantrill）手中敲出陽春砲，扳平比數。5局下，凱納-法雷法（Isiah Kiner-Falefa）敲出右外野邊線附近的安打，趁對方漏接一路攻上三壘，再靠隊友崔維諾（Jose Trevino）高飛犧牲打攻下超前分。

本季32轟追平生涯最佳紀錄的洋基一壘手黎卓（Anthony Rizzo）6局下補上一發2分砲，助球隊將領先擴大到3分。

柯爾度過比賽前段亂流後愈投愈穩，主投6.1局送出8次三振，被敲4支安打，僅失1分，7局上在滿場球迷歡呼與掌聲中退場。洋基終結者霍姆斯（Clay Holmes）等3任後援投手守成，讓柯爾在父親生日拿到勝投。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後表示，柯爾此役變化球投得很好，球種交叉運用讓對手難以捉摸，陷入失分危機時也能保持冷靜，解決對方打者。柯爾則歸功隊友防守幫忙，加上球有投到理想位置，有助3局上成功止血。

守護者全場敲出6支安打，比洋基多1支，但欠缺關鍵一擊，季後賽3戰累計只拿4分。

本季62轟破美國聯盟紀錄的洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）全場3度被三振，6局下選到四壞上壘，隨後發揮腳程盜上二壘、趁捕手暴傳攻占三壘，最後靠黎卓的全壘打得分。（編輯：馮昭）1111012