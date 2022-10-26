巴黎奧運開幕式將移師塞納河 選手搭船遊河登場

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（中央社巴黎25日綜合外電報導）法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）今天表示，2024年夏季奧運開幕式將搬到塞納河上舉行，屆時預計將吸引60萬人共襄盛舉。

法新社報導，巴黎奧運開幕式將於2024年7月登場，法國計劃不按慣例在田徑場上舉行，各國運動員和代表團將搭船出場，約200艘船隻組成的船隊沿著塞納河（Seine）順流而下，沿途飽覽巴黎美景。

達馬南告訴法國參議院委員會，塞納河畔可容納10萬人，觀眾必須購買門票入場，另外50萬人則可在街道上免費觀賞。

儘管仍有維安方面的疑慮，巴黎奧運（Paris Olympics）主辦單位依然雄心勃勃地為開幕式做準備。

達馬南說，當局將為開幕式部署3萬5000名軍警維安，同時要求主辦單位必須另雇3000名安全人員。

他說，這段期間，每天平均會有3萬名警察和憲兵執行勤務；所有內政部工作人員也禁止休假。

巴黎奧運預定2024年7月26日開幕、8月11日閉幕，包括環法自由車賽（Tour de France）等其他重大體育賽事或文化活動的舉行時間若與奧運發生衝突，都將取消或更動。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1111026