南投高中參戰全國學校室外拔河賽 首奪混合組冠軍

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南投高中拔河隊日前參加「教育部體育署全國各級學校室外拔河比賽」8人560公斤級混合組，首次拿下冠軍。（南投高中提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年11月14日

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（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）南投高中拔河隊備戰全國各級學校室外拔河比賽，因疫情影響、戰力銜接斷層等因素，今年準備方向著重男女混合組，透過模擬對手戰術運用及強化耐力等訓練，首奪混合組冠軍。

國立南投高中是南投縣拔河運動勁旅，但受今年國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，隊員確診連帶影響全隊訓練，加上招生因素，往年奪牌主力男子、女子組連要組成最強戰力參賽都有困難，因此，校方將訓練重心改成混合組，出乎意料奪下冠軍。

南投高中拔河隊日前參加「教育部體育署全國各級學校室外拔河比賽」8人560公斤級混合組，擊敗往年對戰都失利的高雄市立鼓山高中拿下冠軍，且教練林子堯獲得優秀教練獎，校方今天公開表揚。

南投高中校長傅國樑接受媒體聯訪表示，感謝老師付出及學生努力，在競賽中全力以赴，是對學習負責任的態度。

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林子堯接受中央社記者訪問表示，拔河隊往年暑假例行訓練因學生染疫而無法落實，隊員整個暑假幾乎都在家休息放假，甚至曾只有一人返校訓練，「真的很頭痛」，但為備戰賽事，嘗試整合南投高中男子、女子拔河隊優勢戰力，重心放在混合組，沒想到獲意外效果。

林子堯表示，賽事11月5日登場，全隊約9月中旬才有辦法正式集結訓練，但最大問題是調配男、女間力量差異，「一條繩子，沒辦法很順利依序穿插男生、女生隊員」，必須不斷調整每個人適當位置，還要模擬對手戰術運用、強化耐力等，感謝學校支援及家長支持，讓選手能專心訓練，最終首次拿下混合組冠軍。（編輯：管中維）1111114