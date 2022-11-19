莊智淵不敵張本智和 亞洲盃桌球賽搶銅牌

（中央社記者龍柏安台北19日電）第5局浪費1個寶貴局點，讓台灣「桌球教父」莊智淵錯失延長戰線的契機，終場以1比4不敵日本名將張本智和，稍晚將再戰日本好手宇田幸矢爭奪亞洲盃桌球賽銅牌。



2022亞洲盃桌球賽今天在泰國曼谷進行最後一天賽事，僅有男、女各16人獲邀參賽，台灣共4人參戰，其中一哥林昀儒與鄭怡靜雙雙在首輪落馬，女單一姐陳思羽則在8強出局，僅老將莊智淵隻身闖進4強。



莊智淵曾在2013年亞洲盃拿下過銅牌、追平2006年蔣澎龍鍍銅的隊史最佳成績，今年他再次揮軍4強，對手則是世界排名第4日本名將、「怪物」張本智和。



兩人過去共6次交鋒，雙方對戰各拿3勝，值得一提的是，莊智淵拿下的3勝賽制都採7局4勝，而雙方最近一次碰頭則是去年WTT杜哈挑戰賽，當時張本智和以直落三摘勝。



今天雙方狹路相逢，前兩局莊智淵分別以8比11、11比9和對手打平，第3局莊智淵陷入亂流，下場就被對手打出3比0攻勢，他追回1分後，接下來一口氣連丟8分，結果以1比11讓出。



第4局莊智淵一度取得6比4領先，可惜沒能一路保持優勢，他在7比6領先之際，連續發生掛網失誤連丟3分，讓他最後再以9比11棄守。



關鍵第5局，莊智淵和對手一路鏖戰、全場比數互咬，在局末張本智和率先取得「聽牌」優勢，不過莊智淵展現韌性，不僅化解對手2個賽末點，還一度逆勢超前取得局點，無奈卻沒能一鼓作氣拿下，回頭他又連丟3分，最終以12比14吞敗。



莊智淵雖無緣決賽，稍晚他將和世界排名26的日本好手宇田幸矢爭銅，挑戰生涯在亞洲盃桌球賽個人的第2面銅牌。（編輯：屈享平）1111119