更多編輯台推薦新聞：
2022九合一選舉開票結果 縣市長完整當選名單
政治

2022九合一選舉開票結果 縣市長完整當選名單

九合一選舉 各縣市議員完整當選名單
政治

九合一選舉 各縣市議員完整當選名單

民進黨挫敗 外媒：選民關心內政甚於兩岸議題
政治

民進黨挫敗 外媒：選民關心內政甚於兩岸議題

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
國會外交再出擊 游錫堃率團訪日展開文化經貿之旅
首頁 / 運動
前進FIFA 2022世足賽
戰情分析
新聞專題
戰情分析2/43
首頁 / 運動

日本世界盃拚晉級 教頭盼攻破哥斯大黎加大門

2022/11/27 11:44（11/27 12:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為哥斯大黎加門將納瓦斯（前）。（美聯社）
圖為哥斯大黎加門將納瓦斯（前）。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北27日電）日本在2022卡達世界盃足球賽首戰爆冷擊敗德國後，今天將與哥斯大黎加交手，總教練森保一表示，哥斯大黎加陣中有不少優秀球員，希望能擊敗鎮守球門的門將納瓦斯。

2022卡達世界盃足球賽E組、F組今天將各自展開小組賽第2戰，台灣時間今晚6時將先由「藍武士」日本出戰哥斯大黎加，晚間9時由比利時對戰摩洛哥，28日凌晨0時克羅埃西亞與加拿大碰頭，而西班牙與德國一役，將在28日凌晨3時登場。

日本上屆16強止步，這次世界盃首戰上演驚奇，擊敗曾4度在世界盃奪冠的德國，今天若能乘勝追擊，扳倒哥斯大黎加，只要接下來德國踢和或敗給西班牙，日本就能提前收下16強門票。

森保一表示，希望球隊透過向其他國家學習，建立自己的風格。他提到，陣中有8名球員在德國聯賽效力，「我們感謝德國足球的合作，他們的教練和我們的球員（在德國聯賽踢球的球員），一直在幫助我們成長」。

儘管哥斯大黎加首戰以0比7不敵西班牙，但森保一仍不敢掉以輕心，他認為，由於對手不同，「對德國贏球不保證對哥斯大黎加就能取勝」，同時還稱讚哥斯大黎加陣中有不少優秀球員，像是門將納瓦斯（Keylor Navas）。

不過，森保一喊話，球隊將為勝利而戰，目標希望能打敗鎮守球門的門將納瓦斯。

另外，比利時當家前鋒盧卡庫（Romelu Lukaku）因傷缺席世界盃首場賽事後，今天對摩洛哥之戰預計將繼續缺陣，可能要到第3戰對克羅埃西亞一役才會亮相。（編輯：管中維）1111127

#森保一
#哥斯大黎加
#納瓦斯
森保一
日本迎戰哥斯大黎加 總教練森保一：全力求勝 日本隊踢贏德國隊 日本網友向總教練森保一道歉
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
內馬爾世界盃小組賽報銷 腳踝傷勢仍腫脹