日本世界盃拚晉級 教頭盼攻破哥斯大黎加大門

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）日本在2022卡達世界盃足球賽首戰爆冷擊敗德國後，今天將與哥斯大黎加交手，總教練森保一表示，哥斯大黎加陣中有不少優秀球員，希望能擊敗鎮守球門的門將納瓦斯。

2022卡達世界盃足球賽E組、F組今天將各自展開小組賽第2戰，台灣時間今晚6時將先由「藍武士」日本出戰哥斯大黎加，晚間9時由比利時對戰摩洛哥，28日凌晨0時克羅埃西亞與加拿大碰頭，而西班牙與德國一役，將在28日凌晨3時登場。

日本上屆16強止步，這次世界盃首戰上演驚奇，擊敗曾4度在世界盃奪冠的德國，今天若能乘勝追擊，扳倒哥斯大黎加，只要接下來德國踢和或敗給西班牙，日本就能提前收下16強門票。

森保一表示，希望球隊透過向其他國家學習，建立自己的風格。他提到，陣中有8名球員在德國聯賽效力，「我們感謝德國足球的合作，他們的教練和我們的球員（在德國聯賽踢球的球員），一直在幫助我們成長」。

儘管哥斯大黎加首戰以0比7不敵西班牙，但森保一仍不敢掉以輕心，他認為，由於對手不同，「對德國贏球不保證對哥斯大黎加就能取勝」，同時還稱讚哥斯大黎加陣中有不少優秀球員，像是門將納瓦斯（Keylor Navas）。

不過，森保一喊話，球隊將為勝利而戰，目標希望能打敗鎮守球門的門將納瓦斯。

另外，比利時當家前鋒盧卡庫（Romelu Lukaku）因傷缺席世界盃首場賽事後，今天對摩洛哥之戰預計將繼續缺陣，可能要到第3戰對克羅埃西亞一役才會亮相。（編輯：管中維）1111127