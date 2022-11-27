日本迎戰哥斯大黎加 總教練森保一：全力求勝

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本隊在2022卡達世界盃足球賽首戰「爆冷」踢走德國隊，今天晚間將迎戰分組戰績暫時墊底的哥斯大黎加。日本隊總教練森保一認為今晚將是硬仗，但會抱著強烈求勝心情出賽。

日本放送協會（NHK）報導，森保一在記者會上說，哥斯大黎加在世足賽最佳成績曾踢進8強，是足球強權國家，已對今晚將是一場硬仗做好心理準備，但日本隊會抱著強烈求勝心情出賽。

日本隊肩負攻守重要角色的中場球員遠藤航說，目前的心情是戰況尚無定論，哥斯大黎加是在已無退路的情況下，無論如何都要取得3分積分而來，「我們必須要戒慎以對」。

富士新聞網報導，54歲的森保一說，首戰踢贏德國隊，並不能保證對上哥斯大黎加就一定會贏，「大家必須做好這是一場硬仗的心理準備出賽」。

至於今晚先發出場的球員陣容，森保一說，會考量在首場賽事出賽後的球員疲勞程度等各種因素，來決定今天最後的先發球員，還請大家期待賽前正式公布的名單。

森保一說，為了能在今晚取勝，讓日本全國民眾開心，他們會竭盡全力奮戰。

日本隊如果在台灣時間27日晚間6時的比賽能踢贏哥斯大黎加，且西班牙隊在台灣時間28日清晨3時的比賽踢和或踢贏德國隊的話，就能提前篤定晉級16強。

日本所屬的E組被稱為「死亡之組」，目前西班牙以3分積分暫居首位、日本以同為3分積分暫居第2（因得失分差低於西班牙）、德國與哥斯大黎加同為0分積分各居第3及第4。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1111127