爭出線 墨西哥教頭預期與沙烏地之戰雙方都將力拚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社卡達盧塞爾27日綜合外電報導）墨西哥總教練馬帝諾（Tata Martino）表示，他預期30日和沙烏地阿拉伯在世界盃足球賽C組最後一場比賽遭遇，兩隊一開始就會全力以赴，因雙方都需大勝才能確定獲得晉級。

路透社報導，墨西哥在首戰遭遇波蘭，雙方1分未得平手。墨西哥昨天遭遇阿根廷時以0比2敗北，目前在小組積分1分墊底。

墨西哥隊在本屆比賽迄未進球，在30日對沙烏地之戰至少要贏3球擊敗目前小組排第3的沙烏地，才有機會晉級16強。但如果波蘭擊敗阿根廷，墨西哥只要贏球就行。

本身為阿根廷人的馬蒂諾說：「只要有機會，我們總是需要嘗試。」「沙烏地阿拉伯需要贏得比賽並且進球，我們也是。」

墨西哥與阿根廷對陣時起初壓制了對方大部分進攻以及他們的法寶梅西（Lionel Messi），經驗豐富的墨隊隊長瓜達多（Andres Guardado）在中場占據主導地位。

但瓜達多上半場就因傷被迫下場，下半場阿根廷看似更加堅定，最終擊潰墨西哥防線。

馬蒂諾說：「我們比賽效率和往常一樣，阿根廷直到梅西進球時，都沒有明顯的機會…我們熱中於尋找空間，我們的想法是阻止他們的中場，然後迅速反擊。」

「在進攻方面，我們可能未達預期效果。我們錯過最後一次傳球…我們沒有失去我們的風格，但在控球和進球方面我們喪失過去曾有過的一致性。」

馬蒂諾說，他不認為對波蘭時發生那種情況，但在對阿根廷的下半場時看到了。「我們在面對強大對手時可應付得宜，我相信我們會在下一場比賽中以同樣的方式踢球。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1111127