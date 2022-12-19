梅西披黑袍捧世足金盃掀討論 外媒：象徵身分地位

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）阿根廷球星梅西率隊奪卡達世足金盃，賽後被披上阿拉伯世界傳統男性服飾畢希（bisht）引發討論，美媒報導，通常是擁有特殊地位或神職人員在特殊場合穿著，且象徵身分地位。

阿根廷在卡達世界盃足球賽冠軍戰PK大戰以4比2擊退衛冕軍法國，勇奪隊史第3冠，梅西（Lionel Messi）在35歲這一年終於能完成世足冠軍的夢想。

卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）賽後為梅西披上鑲有金邊的黑色長袍，也因為遮住梅西藍白相間的10號球衣，引發討論。「每日郵報」（Daily Mail）報導：「梅西經歷一個尷尬的時刻，因為他在舉起獎盃之前，披上了一件長袍。」

「每日郵報」指出：「這是球員重要時刻，而不是東道主。」

不過，美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）報導則解釋這件黑色薄紗長袍意義，其實是阿拉伯世界數千年來傳統男性服飾畢希（bisht），通常只在特殊場合穿上，例如婚禮、宗教節日。

畢希還有更深一層的意涵，通常是由特殊官員或神職人員穿著，與皇室、財富、重要儀式連結，代表具有一定身分地位。

梅西在奪冠這一天對他而言意義非凡，而獲得黑袍加身，外界認為，代表其在足壇的地位受到認可。（編輯：張雅淨）1111219