NBA費城76人恩比德、哈登聯手發威 耶誕大戰逆轉勝尼克[影]

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NBA費城76人25日以119比112踢館成功，擊敗地主紐約尼克。（圖取自twitter.com/sixers）

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（中央社紐約25日綜合外電報導）美國職籃NBA費城76人今天在恩比德（Joel Embiid）攻下全場最高35分，哈登（James Harden）也有29分、13助攻成績的聯手帶領下，以119比112踢館成功，擊敗地主紐約尼克。

76人今天在耶誕大戰擊敗尼克，收下近期的8連勝，他們在主場7連戰通通贏球，此役又收下客場之旅首戰的勝利。

目前，76人的戰績提升到20勝12敗，在東區排名第5。

尼克方面，藍德爾（Julius Randle）此役雖攻下並列全場最高的35分，球隊仍吞下3連敗，目前戰績18勝16敗，未能藉著對戰機會拉近與76人間的差距。

尼克上半場一度最多領先達14分，但76人沒讓比分被拉開，他們在末節打出24比9的開局，加上尼安（Georges Niang）在第4節砍進4個三分球，幫助76人逆轉，板凳出發的他今天一共拿下16分。

梅爾頓（De'Anthony Melton）這場比賽也為76人貢獻15分。

尼克的布朗森（Jalen Brunson）在第4節因右髖傷勢先退場，今天他攻下23分並送出11次助攻。

尼克的巴瑞特（R.J. Barrett）這場比賽有17分、10籃板進帳，羅賓森（Mitchell Robinson）有10分、16籃板入袋，葛林姆斯（Quentin Grimes）則有10分、6助攻的表現。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1111226