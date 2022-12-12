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NBA恩比德轟下53分12籃板 76人輕取黃蜂[影]

2022/12/12 16:15（12/12 16:30 更新）
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美國職籃NBA費城76人球星恩比德11日轟下53分，率隊以131比113擊退夏洛特黃蜂。（圖取自twitter.com/sixers）
美國職籃NBA費城76人球星恩比德11日轟下53分，率隊以131比113擊退夏洛特黃蜂。（圖取自twitter.com/sixers）
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（中央社紐約11日綜合外電報導）美國職籃NBA費城76人球星恩比德今天轟下耀眼的53分，率隊以131比113擊退夏洛特黃蜂，成為NBA本賽季首位有一場以上比賽攻下50分的球員。

法新社報導，現年28歲、來自喀麥隆的恩比德（Joel Embiid）身高213公分，全場32投20中，其中3分球3投2中，罰球11投全中，還搶下12籃板。

3屆NBA得分王哈登（James Harden）形容隊友恩比德：「他讓今晚的得分看起來很容易。」哈登拿下19分、16助攻和9籃板。

哈登還說：「他整場比賽都處於進攻模式，...他的跳投很準。他今晚表現很有攻擊性。」

恩比德11月已在擊敗猶他爵士的比賽中拿下職業生涯最高59分，如今他成為繼艾佛森（Allen Iverson）和張伯倫（Wilt Chamberlain）後，史上第3位76人球員在單一賽季中有一場以上比賽攻下50分。

恩比德說：「我能為我們的贏球有所貢獻，我很開心。」

對於恩比德的成績，隊友哈洛（Montrezl Harrell）表示：「他整場表現都很精彩。他是一名技巧純熟的球員，無論進攻或防守都為全隊貢獻良多。」

「不管在球場上的攻或守，他都能主動發揮強勢表現，這證明了他是一位多麼厲害的球員。」（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1111212

#恩比德
#黃蜂
#NBA
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