奧克蘭女網賽 詹詠然闖進女雙4強

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）台灣網球雙打好手詹詠然與智利選手瓜拉奇在奧克蘭女網賽連過2關，今天女雙8強賽以6比3、6比4擊敗巴西的馬丁斯與美國女將尼爾，挺進4強。

詹詠然新賽季第一站賽事與妹妹詹皓晴在南半球分頭出擊，詹詠然與智利選手瓜拉奇（Alexa Guarachi）攜手參加在紐西蘭舉行的奧克蘭女網賽，且通過首輪的考驗，而詹皓晴則前進澳洲阿得雷德（Adelaide）參賽，與中國選手楊釗煊合作，但首戰落敗。

詹詠然與智利選手瓜拉奇今天8強賽迎戰巴西的馬丁斯（Ingrid Martins）與美國女將尼爾（Ingrid Neel），歷經開賽互破，「台智組合」第8局再度破發得手，且盤末連續挽救2個盤末點，以6比3搶下首盤。

兩組人馬次盤前段僵持不下，而雙方盤中都有破發機會，但都未能把握，「台智組合」第9局打破僵局，攻破對手發球局，以6比4贏得勝利。

詹詠然與瓜拉奇去年9月開始合作，新賽季第一站賽事就繳出佳績，以2連勝之姿前進4強。（編輯：張雅淨）1120104