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76人輕取活塞 哈登大三元恩比德36分助陣

2023/1/11 16:53
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（中央社費城10日綜合外電報導）美國職籃NBA費城76人今天對決底特律活塞，傷癒歸隊的76人球星恩比德攻下36分，加上哈登大三元表現，最終以147比116輕取活塞。

恩比德（Joel Embiid）因為腳部輕傷已經連續缺席3場比賽，今天在76人對上活塞的這場東區聯盟比賽中重新披掛上陣。

兩次與NBA最有價值球員令譽失之交臂的恩比德看起來又恢復主宰球場的能力，在場上僅23分鐘就攻下36分，率領76人在主場富國銀行中心（Wells Fargo Center）以147比116分大勝活塞。

恩比德今天20投12中，而213公分的他還貢獻11個籃板和2個火鍋。

哈登（James Harden）和馬克西（Tyrese Maxey）各拿下16分，哈里斯（Tobias Harris）有14分的表現，讓76人從頭領先到尾，戰績也來到25勝15敗。

10度參加NBA明星賽的哈登除了攻下16分，還有12籃板和15助攻，連續兩場比賽繳出大三元的成績單。

76人在上半場以65比43分領先後，第3節更在猛攻下得到42分，並在第4節補上40分。

76人目前在東區排第4，和暫列第1名的波士頓塞爾蒂克有3.5場勝差。活塞則以11勝33敗的慘淡戰績墊底。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120111

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