更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／學測112年各科試題一覽
生活

不斷更新／學測112年各科試題一覽

春節前換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

春節前換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

台積電今年營收估微幅成長、3奈米滿載生產 法說會重點一次看
產經

台積電今年營收估微幅成長、3奈米滿載生產 法說會重點一次看

2023春節何時可丟垃圾、大型廢棄物？六都收運時間一圖掌握
生活

2023春節何時可丟垃圾、大型廢棄物？六都收運時間一圖掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
MLB
新聞專題
MLB1/300
首頁 / 運動

潘文輝將入美職費城人隊 16日加盟記者會

2023/1/13 19:42（1/13 19:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
潘文輝將加盟美國職棒費城人隊。（中央社檔案照片）
潘文輝將加盟美國職棒費城人隊。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北13日電）棒球好手潘文輝的經紀公司今天發出採訪邀請，將在16日召開旅美簽約記者會，加盟美國職棒費城人隊，加上即將加盟巨人隊的李晨薰，2019年U18冠軍世代的球員全數進入職棒。

20歲的潘文輝出身自穀保家商、開南大學，擁有150公里以上的球速，從高中時期就以「火球男」著稱，去年在大專棒球聯賽飆出158公里。之前就傳出潘文輝即將加盟美職費城人隊，今天確定將在16日開加盟記者會，屆時球隊代表會出席，穀保總教練周宗志也會出席。

2019年U18世界盃台灣隊奪下冠軍，成為冠軍世代，當年的台灣隊20名球員陸續加入職棒，其中陳柏毓、李灝宇、林昱珉、鄭宗哲選擇旅美，王彥程選擇旅日，其餘選手則是加入中職各隊，剩下潘文輝、李晨薰2名火球男尚未踏入職棒。

不過李晨薰已經確定將在18日舉行舊金山巨人隊加盟記者會，潘文輝也即將加入費城人隊展開旅美生涯，U18冠軍世代所有球員都加入職棒。（編輯：陳政偉）1120113

#潘文輝
#U18
#U18世界盃
延伸閱讀
李晨薰確定加入美職巨人隊 1/18加盟記者會經典賽台灣隊36人集訓名單出爐 全職業陣容出征王威晨領袖特質 林岳平欽點任經典賽新一代台灣隊長可能是最後一份足球員合約 陳柏良盼再戰台灣隊
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
柯利亞連兩隊體檢沒過 傳6年61億續留雙城