攻城獅高國豪傷情出爐 腳踝膝蓋扭傷預計休養3週

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（中央社記者龍柏安台北29日電）PLG新竹街口攻城獅本土後衛高國豪，昨天在客場出戰福爾摩沙台新夢想家時第2節因傷提前退場，球團今天公布傷情，高國豪左腳踝韌帶扭傷與左膝外側韌帶拉傷，預計休養3週。

P.LEAGUE+聯盟昨天提前「復工」，下午先由福爾摩沙台新夢想家在主場以123比99痛擊新竹街口攻城獅，晚間則由台北富邦勇士在自家台北和平籃球館，以86比74斬斷桃園璞園領航猿的10連勝。

攻城獅在農曆封關前強力反彈，不僅拉出3連勝，勝率也再次跨越5成大關，無奈農曆年後開工首戰，高國豪在第2節就和對手碰撞後受傷，昨晚就醫後球團今天公布傷情。

攻城獅球團透露，高國豪就醫檢查後確認，傷勢狀況為左腳踝韌帶扭傷與左膝外側韌帶拉傷，預計將休養3週，對球隊而言無疑是最壞的開工消息。

高國豪本季迄今出賽17場，每場上陣逾35分鐘，場均可繳出13.8分、另可送出3.5次助攻，他也是球隊本土得分王，如今他因傷缺陣後只能期待其他本土球員跳出來，分擔他的進攻火力。

攻城獅目前戰績9勝9負，和勇士持平並列聯盟第3，而與追兵夢想家仍保有2場勝差。（編輯：李錫璋）1120129