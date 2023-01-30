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詹詠然逆轉勝 晉級華欣女網賽雙打8強

2023/1/30 19:59
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（中央社記者黃巧雯台北30日電）台灣網球雙打好手詹詠然與智利選手瓜拉奇今天在華欣女網賽女雙首輪以5比7、6比3、10比7逆轉擊敗日本的日比野菜緒與俄羅斯的庫羅瑪恰娃的「日俄聯軍」，闖進8強。

台灣網球雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴在澳洲網球公開賽告一段落後，本週前進泰國，參加華欣女網賽，她們兵分二路，詹詠然與智利選手瓜拉奇（Alexa Guarachi）合作，而詹皓晴改與吳芳嫺搭檔。

詹詠然與智利選手瓜拉奇這組「台智組合」，前一站在澳網女雙次輪止步，這次華欣女網賽女雙名列第4種子，首輪出戰日本選手日比野菜緒與俄羅斯女將庫羅瑪恰娃（Irina Khromacheva）。

「台智組合」首盤發球局率先失守、陷入落後，但在第10局連續化解3個盤末點扳平，可惜盤末發球局未能保住，首盤以5比7棄守。

次盤前4局上演破發大戰，「台智組合」盤末突破僵局，以6比3搶下、成功延長戰線。

超級搶10階段，「台智組合」一開始就取得3比0領先，儘管一度被追上，所幸及時穩住陣腳，以10比7贏得勝利，挺進8強。

除了女雙外，從女單會外賽突圍的梁恩碩也將在會內賽登場，首輪對手將是世界排名第60的烏克蘭好手柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）。（編輯：屈享平）1120130

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詹詠然
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