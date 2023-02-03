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射擊世界盃雅加達站 吳佳穎25公尺火藥手槍獲第4

2023/2/3 15:55
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（中央社記者黎建忠台北3日電）2023年射擊世界盃雅加達站今天進行女子25公尺火藥手槍，台灣「證件妹」吳佳穎、田家榛攜手闖進決賽，可惜最終僅吳佳穎以第4名作收，金牌由奧地利的席維雅帶走。

2021年舉辦的東京奧運，當時就是由吳佳穎、田家榛分別獲得25公尺火藥手槍第5名和第8名。

今天的25公尺火藥手槍由田家榛、吳佳穎、杜禕依姿、陳俞如4人出賽。先登場的30發慢射，經過3輪比賽，以杜禕依姿的291分排名第4最佳，田家榛第9、吳佳穎第13、陳俞如第23名。

接著登場的30發快射，田家榛3輪射下295分的高分，在28名出賽選手中排第2，其中第3輪還射下100分的完美滿分。

賽事比完慢射和快射後，取加總總分前8名的選手晉級決賽，台灣由排名第2的田家榛、第4的吳佳穎晉級。

進入8強賽分2組，吳佳穎、田家榛和南韓郭貞惠、日本的財津美香同組，結果吳佳穎以13分取得分組第1，田家榛和郭貞惠同分後加射，田家榛落敗。

最後的4強獎牌排名賽，分別由吳佳穎、郭貞惠、奧地利的席維雅（Judge Sylvia）以及新加坡選手角逐。

沒想到吳佳穎在獎牌排名賽表現失常，首輪沒有得分，前4輪結束僅獲得5分，是4人當中首先被淘汰，最終以第4名作收。

2023射擊世界盃雅加達站，台灣共派出11名選手參賽，日前先登場10公尺空氣手槍，由劉恆妤摘下1面銅牌，今天則由吳佳穎獲得第4。（編輯：管中維）1120203

#吳佳穎
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#郭貞惠
吳佳穎
射擊世界盃雅加達站 劉恆妤女子空氣手槍奪銅斯洛維尼亞射擊大獎賽 吳佳穎10公尺空氣槍摘銀
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