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陳建仁慰勉棒球經典賽代表隊 致贈20萬加菜金

2023/2/13 15:41（2/13 16:06 更新）
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行政院長陳建仁（前右）13日到斗六棒球場慰勉集訓中的世界棒球經典賽台灣代表隊，並致贈新台幣20萬元加菜金。中央社記者蔡智明攝 112年2月13日
行政院長陳建仁（前右）13日到斗六棒球場慰勉集訓中的世界棒球經典賽台灣代表隊，並致贈新台幣20萬元加菜金。中央社記者蔡智明攝 112年2月13日
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（中央社記者蔡智明雲林縣13日電）行政院長陳建仁今天到斗六棒球場慰勉集訓中的世界棒球經典賽台灣代表隊，並致贈新台幣20萬元加菜金，期望打出好成績進軍美國參加決賽，代表隊則回贈簽名球、棒球夾克。

陳建仁今天下午1時30分在中華職業棒球大聯盟會長、立法院副院長蔡其昌與教育部長潘文忠、雲林縣長張麗善等人陪同下，到雲林斗六棒球場慰問集訓中的台灣代表隊，並致贈20萬元加菜金。

陳建仁致詞表示，「棒球是我們的國球，年輕時常熬夜看國家隊的棒球比賽，每次看到投手三振對方打者，就非常興奮；我們的打者打出全壘打時，更是整晚睡不著覺。」

陳建仁指出，「棒球陪著我們長大，也激勵了台灣的運動」，讓全世界看得到台灣，這次世界棒球經典賽能夠在台灣舉行預賽，謝謝蔡其昌與全國棒協共同努力；這次有中華職棒、旅日、旅美的球員組成國家隊，相信一定可以得到很好成績，期盼代表隊能到東京參加準決賽，再進軍美國參加決賽。

陳建仁表示，昨天跟自己的孫子們說要來看代表隊，他們都很興奮要他為國手加油，希望代表隊成員全力以赴，讓國人看到國手們的風采，「中華隊加油！」

蔡其昌強調，他與教練團及所有選手努力備戰，期待3月開始的經典賽能打出好的成績，能夠振奮台灣棒壇，讓大家看到代表隊每一個成員奮力在球場上為國家努力。

接受陳建仁20萬元加菜金後，經典賽台灣代表隊隊長王威晨代表全體球員，回贈簽名球給陳建仁，總教練林岳平則致送中華隊夾克，表達感謝。（編輯：陳仁華）1120213

行政院長陳建仁（前右）13日到斗六棒球場慰勉集訓中的世界棒球經典賽台灣代表隊，並致贈新台幣20萬元加菜金；總教練林岳平（前左）則送上夾克，表達感謝。中央社記者蔡智明攝 112年2月13日
行政院長陳建仁（前右）13日到斗六棒球場慰勉集訓中的世界棒球經典賽台灣代表隊，並致贈新台幣20萬元加菜金；總教練林岳平（前左）則送上夾克，表達感謝。中央社記者蔡智明攝 112年2月13日
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