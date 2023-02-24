梅里達女網賽 吳芳嫺闖進雙打決賽

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）台灣網球好手吳芳嫺與中國女將王欣瑜今天在梅里達女網賽女雙8強賽，以6比3、6比4擊退捷克選手德提烏克與日本選手穗積繪莉，因4強對手退賽，直接晉級決賽。

吳芳嫺2月初泰國華欣女網賽與詹皓晴首度合拍，就勇奪冠軍，本週遠征墨西哥參加梅里達女網賽，改與中國女將王欣瑜合作。

吳芳嫺與王欣瑜女雙首輪以直落二淘汰美國組合後，8強賽出賽捷克的德提烏克（Anastasia Detiuc）日本的穗積繪莉所組成的「捷日聯軍」。

吳芳嫺與王欣瑜今天開賽率先攻破對手發球局，儘管第7局在連續化解3個破發點後未能保住發球局，但「海峽組合」仍穩住陣腳、在盤末回破，以6比3先下一城。

次盤猶如首盤的翻版，同樣由吳芳嫺與王欣瑜率先破發，對手回破後，「海峽組合」在盤末還以顏色，最終以6比4贏得勝利。

吳芳嫺與王欣瑜晉級4強後，原先將出戰喬治亞選手茲拉米茲（Natela Dzalamidze）與俄羅斯選手拉希莫娃（Kamilla Rakhimova），但因對手退賽，「海峽組合」兵不血刃、直接挺進決賽。

吳芳嫺與王欣瑜連2站世界女子職業網球協會（WTA）賽事都躋身女雙決賽行列，只是前一站是對手，這次則成為隊友。（編輯：陳政偉）1120224