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超級搶10失利 詹詠然詹皓晴杜拜女網賽亞軍作收

2023/2/25 23:26
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（中央社記者黃巧雯台北25日電）台灣網球雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴今天在杜拜女網賽女雙決賽，與俄羅斯組合庫德梅托娃與薩姆索諾娃鏖戰至決勝盤超級搶10才分出勝負，最終以1比2落敗，以亞軍作收。

詹詠然與詹皓晴開季各自奮戰，直到前一站杜哈女網賽才首度搭檔，止步8強，這次在世界女子職業網球協會（WTA）1000分等級的頂級大賽杜拜女網賽則是展現默契，繼2019年後再度攜手重返4強。

詹家姊妹4強賽與第3種子美國選手柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk）和荷蘭選手舒由絲（Demi Schuurs）激戰3盤勝出，挺進決賽，締造姊妹倆在這項賽事合體參賽最佳成績。

詹家姊妹前一次攜手奪冠，得追溯至2019年9月日本舉行的泛太平洋女網賽，今天在杜拜女網賽女雙決賽上陣，對手為俄羅斯組合庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）與薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova），本週4場比賽1盤未失，氣勢正旺。

詹家姊妹決賽陷入苦戰，首盤第2局浪費2個破發點的機會後，接下來發球局未能保住、陷入劣勢，而盤末再度錯失機會，以4比6丟掉首盤。

雙方次盤先是互破，隨後一路纏鬥至搶7大戰，詹家姊妹以7比6（7比4）扳回一城。

決勝盤超級搶10，戰況呈現一面倒，詹家姊妹一開始就連丟6分，後續未能扭轉戰局，最終以1比10落敗，拿下亞軍。（編譯：陳正健）1120225

#詹詠然
#詹皓晴
#庫德梅托娃
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