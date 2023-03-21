羅力返台細節賣關子 悍將選左投肯特有給意見

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（中央社記者謝靜雯新北21日電）中職富邦悍將隊新球季主題日亮點是5月底「L39end」將邀請退役洋投羅力返台，富邦育樂總經理陳昭如透露，今年新洋投肯特就是羅力推薦，至於羅力返台活動細節「先賣關子」。

中華職棒富邦悍將隊退役洋投「哩賀」羅力將於5月返台，今天悍將宣布年度主題日，5月27、28日「L39end」Legend is back！主題活動，將邀請在中職生涯締造不同傳奇紀錄的羅力回到台灣與悍將球迷們見面，預計停留2週。

羅力是中職首名取得本土球員資格的外籍洋投，可以不受洋將登錄名額限制，雖然球團已替他辦過引退儀式，並接任悍將國際球探，但被問起是否可能再以球員身分復出，陳昭如表示，羅力主要是返台述職，以及和球迷見面，先把時間定下來，其他活動細節就「賣個關子」。

陳昭如提到，羅力以國際球探身分很積極觀察洋將，包括今年經典賽球員、美職大聯盟春訓、小聯盟3A球員等，羅力都有幫忙蒐集相關資訊並做近況確認。

今年悍將新洋投艾普勒及肯特的抉擇，羅力也都有幫忙，在挑選洋投進入中段時，除了影片數據，還需要調查有沒有受傷狀況等。陳昭如表示，球隊當時也有看了很多左投，最後選擇肯特，羅力給了很多意見，以過去在中職打拚這麼多年的經驗分析，怎麼樣的投手對打者可能更有優勢。（編輯：張雅淨）1120321