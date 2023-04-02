西班牙羽賽 雙胞胎兄弟李芳任、李芳至晉冠軍戰

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（中央社記者黎建忠台北2日電）超級300的西班牙馬德里羽球大師賽，男雙4強今天上演「台灣內戰」，雙胞胎兄弟檔李芳任、李芳至延續火燙手感，耗時47分鐘以22比20、21比19擊敗蘇敬恒、葉宏蔚，順利闖進冠軍戰。

世界排名第60的李芳任、李芳至，賽前曾對戰過蘇敬恒、葉宏蔚1次，是去年在紐西蘭舉行的北港國際羽球賽，當時同樣由兄弟檔獲勝。

這也是李芳任和李芳至生涯首度闖進超級300等級賽事的冠軍戰，對手將是中國組合何濟霆、周昊東，預計今晚8時左右登場。

這場男雙台灣內戰打來相當激烈，開賽後蘇敬恒、葉宏蔚組合就取得領先，最多有著13比8的優勢。不過「李家兄弟」並沒放棄，逐漸蠶食分數，一度追到18比18平手。

此時蘇敬恒和葉宏蔚雖然先取得20比18的2個局末點，沒想到卻接連被「李家兄弟」化解，李芳任、李芳至在關鍵時刻連拿4分，反倒以22比20先搶下首局。

打出信心的李芳任、李芳至兄弟，第2局開賽就拉開比數，最多以15比8大幅領先，並以20比17率先取得3個賽末點，儘管對手連趕2分，但「李家兄弟」仍舊穩穩收下比賽勝利。

李芳任和弟弟李芳至從2019年中就開始搭檔男雙，兄弟倆曾合力拿下過挪威羽球賽、雪梨羽球賽2場男雙冠軍，但都是等級最低的國際系列賽。（編輯：張雅淨）1120402