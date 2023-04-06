大谷翔平6局8K掉1分 摘MLB本季首勝[影]

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（中央社西雅圖5日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使的大谷翔平今天投6局送出8次三振只丟1分，加上打擊上有2打數1安打1打點的表現，率天使4比3擊敗西雅圖水手，他也收下個人本季第1場勝投。

大谷翔平今天一開賽就在1下連投兩個保送，接著再被斯瓦瑞茲（Eugenio Suarez）敲出右外野方向帶有打點的安打，讓球隊0比1落後，但他之後5局都沒再丟掉分數。

大谷翔平今天用111球投6局，有8次三振、4個保送，被打3支安打丟掉1分自責分，在球隊贏球後，收下個人本季第1勝，目前的防禦率是0.75。此役大谷翔平獲得2次保送，有2打數、1安打、1打點的演出，目前的打擊率是2成86。

這場比賽，大谷翔平在投球、打擊時都曾違反時間限制，成為在同一場比賽裡投、打都違反時限的史上第1人。他今天在1局上半、6局上半兩度出現違反投球時限的情況，6局下半也因太晚進到打擊被判定違規。

去年大谷翔平投了166局，整季只丟出2個觸身球，但今天他光是在第3局就投了兩次觸身球。

天使的歐霍比（Logan O'Hoppe）2上敲出左外野方向的兩分砲，讓天使2比1超前。

7上兩出局、壘上有兩名跑者的情況下，楚勞特（Mike Trout）的內野安打先讓天使添得保險分，大谷翔平左外野方向的安打再為天使拿下第4分，並取得4比1領先。

水手在7下反撲，兩出局後佛蘭斯（Ty France）、斯瓦瑞茲接連兩支安打都帶有打點，讓天使7局打完僅以4比3領先。

但天使8、9兩局未再失分，最終以1分之差帶走勝利，9局登板關門的基哈達（Jose Quijada）拿下個人本季第1個救援成功。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1120406