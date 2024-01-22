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爆米花台中市延長賽搶勝 23日與台南交手拚晉級

2024/1/22 19:17
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（中央社記者謝靜雯台北22日電）爆米花棒球聯盟預賽戰況緊咬，今天台中市與新北禾聯鏖戰至延長賽第10局，台中市靠著曾翰宇再見安打率隊以5比4搶第10勝，明天與戰績同為10勝的台南市交手、全力搶4強門票。

爆米花棒球聯盟預賽進入尾聲，台中市成棒隊今天與新北禾聯棒球隊交手，兩隊9局打完4比4僵持不下，突破僵局制10局上，台中市隊後援投手楊尊凱穩守不失分，台中市隊10局下1人出局後靠著曾翰宇再見安搶勝。

合作金庫棒球隊今天與全越運動棒球隊交手，5局上打完全越運動3比0領先，5局下合庫搶分，高育瑋安打開啟攻勢，靠著觸身球保送、滾地球、朱瑋淇、許濱顯接連安打攻下3分、扳平比數，再靠著暴投跑回超前分，合庫攻勢延續，靠著接連四壞保送、失誤、高育瑋單局第2次打擊機會再敲二壘打，多添2分保險分。

合庫7局下攻勢再起，靠著接連安打、高飛犧牲打送回團隊第7分，終場以7比3搶勝，預賽20戰全勝。

合庫預賽戰績20勝、排名第一，台灣電力棒球隊預賽戰績14勝3敗、排名第2，兩隊先前就已經確定搶下4強門票。

全越運動預賽戰績11勝8敗，明天最後一戰將與新北禾聯棒球隊交手；台中市隊今天搶下關鍵第10勝，目前與台南市隊戰績同為10勝8敗、並列第4名，兩隊明天將直接交手，力拚4強門票。（編輯：張雅淨）1130122

#高育瑋
#台中市隊
#爆米花棒球聯盟
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